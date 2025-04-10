В России появится мобильное приложение для помощников по уходу за людьми

Российский Красный Крест (РКК) занимается разработкой мобильного приложения "Здесь помогают", которое объединит помощников по уходу за людьми и тех, кому такая помощь требуется. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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«Российский Красный Крест приступил к разработке мобильного приложения "Здесь помогают" - цифрового социального сервиса, объединяющего помощников по уходу и тех, кому такая помощь требуется. Сейчас доступ к платформе был возможен только через веб-интерфейс, теперь она станет доступна на смартфонах в формате приложения - как на базе Android, так и на iOS. Это сделает сервис ближе и удобнее для пожилых людей, людей с инвалидностью, социальных работников и помощников по уходу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приложение сохранит весь функционал платформы-агрегатора: позволит легко оформить заявку на помощь - будь то сопровождение, бытовая помощь, покупка продуктов или уход. Откликнуться на заявку сможет квалифицированный специалист с профильным образованием или социальная организация, работающая по этому профилю. Общение между сторонами будет происходить через внутренний чат, система рейтингов и отзывов "поможет сделать выбор еще надежнее".

Сейчас специалисты разрабатывают архитектуру мобильного приложения, интегрируют его с веб-платформой, внедряют алгоритмы безопасности. Выпуск запланирован на второе полугодие 2025 года - в пилотном запуске, тестировании и доработке примут участие 43 региональных отделения РКК.

«Уникальность этой платформы-агрегатора в том, что все помощники проходят проверку специалистами Российского Красного Креста. Мы верифицируем данные пользователей, образование, опыт работы. Для нас важно обеспечить безопасность и надежность взаимодействия. Поэтому при разработке мобильного приложения мы также акцентируем на это внимание. Пользователи смогут обращаться за помощью и откликаться на нее в любое время - в удобном формате, парой простых движений. Многие чаще пользуются телефонами, и благополучатели, и специалисты будут всегда на связи. Это особенно актуально для пожилых людей и людей с инвалидностью», — отметил председатель РКК Павел Савчук.

Помощниками по уходу на платформе могут стать как сотрудники организаций, так и самозанятые специалисты. В последнем случае кандидат предварительно проходит собеседование с психологами РКК. Это позволяет убедиться в мотивации, личностных качествах и готовности специалиста оказывать помощь уязвимым категориям граждан. В профиле каждого помощника на платформе и в мобильном приложении будут указаны сведения об образовании, опыте работы, наличии профессиональной подготовки.

О платформе

Российский Красный Крест развивает социальную платформу - агрегатор "Здесь помогают" при поддержке Фонда президентских грантов с 2023 года. Сервис позволяет сократить время на поиски квалифицированного помощника для ухода и повысить качество социальных услуг. В 2024 году платформу в пилотном режиме начали тестировать 19 регионов. В дальнейшем планируется расширение и внедрение нового функционала для пользователей с обеих сторон.