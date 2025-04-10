Врачи спасли девочку, проглотившую пятирублевую монету

Столичные врачи спасли девочку, которая на глазах мамы проглотила пятирублевую монету, сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

С тошнотой, болью при глотании и обильным слюноотделением она поступила в детскую больницу имени Г.Н. Сперанского. После осмотра и рентгена маленькую пациентку экстренно подготовили к операции и вытащили монету.

"С помощью эндоскопического оборудования мы удалили из пищевода пятирублевую монету. Как потом выяснилось, ребенок не первый раз попадает к нам с инородными предметами", - рассказал детский хирург Шавкат Ганиев.

Несколько лет назад у девочки извлекали двухрублевую монету. А в прошлом году - бусинку из уха.

Врачи напомнили родителям, что предметы, которые попадают в дыхательные пути, смертельно опасны, и нужно внимательно следить за игрой детей.