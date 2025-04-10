Ответственность за диспансеризацию могут возложить на работодателей

Это даст возможность назначать современные лекарственные средства, способные задержать развитие клинических проявлений диабета.

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Наталья Мокрышева, возглавляющая НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, 8 апреля на заседании Экспертного совета по здравоохранению выдвинула предложение о переложении ответственности за диспансеризацию на плечи работодателей, а сбор и анализ статистических данных – на региональных министров здравоохранения.

Данная инициатива преследует цель раннего обнаружения сахарного диабета, что позволит уменьшить число случаев гангрены, потери зрения и прочих тяжёлых осложнений. Мокрышева сообщила, что за последние годы удалось утроить процент выявления диабета в рамках диспансеризации, подняв его с 12% до 36%, и ставится задача довести этот показатель до 90%.

Для увеличения охвата диспансеризацией требуется, чтобы компании стимулировали своих сотрудников к прохождению медосмотров, а страховые компании активно приглашали на обследования людей, подверженных социально значимым заболеваниям.

Также она подчеркнула, что диспансеризация детского населения улучшила показатели по ожирению среди подростков, в то время как у взрослых эта проблема менее очевидна. Мокрышева отметила необходимость запуска государственной программы скрининга для детей из семей, где уже есть случаи диабета, поскольку риск заболевания у них повышен.