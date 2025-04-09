«Особо опасна»: почему в России ожидается агрессивное распространение холеры
В РАН предупредили, что статистические данные последних лет говорят о более агрессивном распространении холеры в этом году. Число случаев может вырасти, судя по закономерности данных за последние годы, предупредил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, чем опасна холера и почему она начнет распространяться более агрессивно.
Что такое холера и какие у нее симптомы
Холера — это особо опасная кишечная инфекция, которая сначала поражает кишечник, а в дальнейшем другие органы и системы организма, рассказал специалист. У зараженного появляются:
- резкая рвота;
- понос;
- высокая температура.
«Заболевание приводит к обезвоживанию, у человека наступает полиорганная недостаточность, а в запущенных случаях — летальный исход, — предупредил Крючков. — Если человек заразился, ему нужно немедленно оказать медицинскую помощь, потому что он может умереть через несколько часов от обезвоживания».
Активность холеры в мире
По его словам, инфекция достаточно широко присутствует в мире на сегодняшний день.
«Заболеваемость далеко не нулевая. Есть особые территории, где она заметна в виде вспышек. Например, во время острой фазы военных действий в Сирии там фиксировали множество случаев заболеваемости холерой. Подобная вспышка была и на юге Турции, когда там произошло землетрясение — после него была очень плохая ситуация по числу зараженных. Поэтому можно проследить закономерность, что вспышки холеры происходят в регионах, где идут военные действия, происходят разрушения и землетрясения, масштабное повреждение инфраструктуры. К этим территориям относится и Украина», — пояснил иммунолог.
Почему ожидается более агрессивное распространение
Проблема с агрессивным распространением холеры заключается в том, что когда на определенной территории дестабилизируется жизненно необходимая инфраструктура, такая как водоснабжение и канализация, то создаются условия для быстрого распространения холеры, объяснил врач.
«Холера присутствует в источниках водоснабжения. В случае, когда инфраструктура резко разрушается, у населения нет возможности тщательно мыть овощи и фрукты, поэтому заболевание быстро атакует иммунитет людей», — уточнил Крючков.
В мире создаются благоприятные условия для увеличения вспышек заболеваемости холерой, и их будет становиться больше. Именно этот фактор будет способствовать распространению заболевания, потому что сам вирус не мутировал и не видоизменился, отметил специалист.
Меры по ликвидации особо опасных точек развития холеры
Скученность населения, плохие условия жизни, например, лагеря беженцев и временных переселенцев — это особо опасные точки развития холеры, перечислил иммунолог. В подобных местах людям нужно немедленно оказывать медицинскую помощь при заражении.
«Должен быть квалифицированный медицинский персонал, обеспечен подвоз воды не из ближайших источников, а чистой питьевой жидкости в закрытых емкостях. Также необходимо быстро обеспечить зараженных холерой бактериофагами, сорбентами, средствами для регидратации, как пероральной, так и внутривенной. Это критически важно, особенно в тяжелых случаях развития заболевания. На этой территории нужно вводить обязательный карантин, чтобы не допустить распространения холеры. Летальность напрямую зависит от того, как быстро удается локализовать очаг холеры и оказать грамотную медицинскую помощь зараженным», — рассказал собеседник «ВМ».
Вакцина от холеры существует, но ее применяют только в очагах заболеваемости. Ее нужно принимать перорально, добавил врач.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году число случаев заболевания холерой и смертей от нее во всем мире выросло примерно на 50 процентов по сравнению с 2023 годом.