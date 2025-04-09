Почему в России ожидается агрессивное распространение холеры

В РАН предупредили, что статистические данные последних лет говорят о более агрессивном распространении холеры в этом году. Число случаев может вырасти, судя по закономерности данных за последние годы, предупредил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, чем опасна холера и почему она начнет распространяться более агрессивно.

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Что такое холера и какие у нее симптомы

Холера — это особо опасная кишечная инфекция, которая сначала поражает кишечник, а в дальнейшем другие органы и системы организма, рассказал специалист. У зараженного появляются:

резкая рвота;

понос;

высокая температура.

«Заболевание приводит к обезвоживанию, у человека наступает полиорганная недостаточность, а в запущенных случаях — летальный исход, — предупредил Крючков. — Если человек заразился, ему нужно немедленно оказать медицинскую помощь, потому что он может умереть через несколько часов от обезвоживания».

Активность холеры в мире

По его словам, инфекция достаточно широко присутствует в мире на сегодняшний день.

«Заболеваемость далеко не нулевая. Есть особые территории, где она заметна в виде вспышек. Например, во время острой фазы военных действий в Сирии там фиксировали множество случаев заболеваемости холерой. Подобная вспышка была и на юге Турции, когда там произошло землетрясение — после него была очень плохая ситуация по числу зараженных. Поэтому можно проследить закономерность, что вспышки холеры происходят в регионах, где идут военные действия, происходят разрушения и землетрясения, масштабное повреждение инфраструктуры. К этим территориям относится и Украина», — пояснил иммунолог.

Почему ожидается более агрессивное распространение

Проблема с агрессивным распространением холеры заключается в том, что когда на определенной территории дестабилизируется жизненно необходимая инфраструктура, такая как водоснабжение и канализация, то создаются условия для быстрого распространения холеры, объяснил врач.

«Холера присутствует в источниках водоснабжения. В случае, когда инфраструктура резко разрушается, у населения нет возможности тщательно мыть овощи и фрукты, поэтому заболевание быстро атакует иммунитет людей», — уточнил Крючков.

В мире создаются благоприятные условия для увеличения вспышек заболеваемости холерой, и их будет становиться больше. Именно этот фактор будет способствовать распространению заболевания, потому что сам вирус не мутировал и не видоизменился, отметил специалист.

Меры по ликвидации особо опасных точек развития холеры

Скученность населения, плохие условия жизни, например, лагеря беженцев и временных переселенцев — это особо опасные точки развития холеры, перечислил иммунолог. В подобных местах людям нужно немедленно оказывать медицинскую помощь при заражении.

«Должен быть квалифицированный медицинский персонал, обеспечен подвоз воды не из ближайших источников, а чистой питьевой жидкости в закрытых емкостях. Также необходимо быстро обеспечить зараженных холерой бактериофагами, сорбентами, средствами для регидратации, как пероральной, так и внутривенной. Это критически важно, особенно в тяжелых случаях развития заболевания. На этой территории нужно вводить обязательный карантин, чтобы не допустить распространения холеры. Летальность напрямую зависит от того, как быстро удается локализовать очаг холеры и оказать грамотную медицинскую помощь зараженным», — рассказал собеседник «ВМ».

Вакцина от холеры существует, но ее применяют только в очагах заболеваемости. Ее нужно принимать перорально, добавил врач.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году число случаев заболевания холерой и смертей от нее во всем мире выросло примерно на 50 процентов по сравнению с 2023 годом.