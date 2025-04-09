Хирург пришил откушенное собакой лицо 87-летней женщине

Новость о том, что в НИИ - Краснодарской краевой клинической больнице № 1 имени профессора С. В. Очаповского минздрава региона восстановили пожилой, 87-летней, женщине из Адыгеи откушенное собакой лицо, облетела ведущие СМИ и соцсети. Сообщалось, что сложнейшая операция была проведена под руководством заведующего отделением опухолей головы и шеи главной клиники Кубани Гранта Забуняна. Узнав об этом, корреспонденты "РГ" тут же набрали номер телефона известного доктора и договорились о встрече.

© РИА Новости

Собачья напасть

В российских регионах растет число нападения собак. А хуже всего, по данным правоохранителей, обстоит ситуация на российском юге, где в прошлом году было зафиксировано 14 тысяч нападений озверевших животных на человека. Чаще всего это бродячие псы, но в последнее время медикам приходится все чаще оказывать помощь пациентам, пострадавшим от зубов домашних собак.

Краснодарскому хирургу Гранту Забуняну в этом году пришлось делать это уже дважды. В конце февраля он зашивал лицо девятилетнего мальчика из Сочи, на которого напали голодные хаски. Они буквально вцепились в лицо ребенка, вырвав из него кусок кожи вместе со щеками, губами и носом. Их извлекли из желудка собак и вместе с пострадавшим мальчиком доставили в Краснодар. И хотя фрагменты лица оказались непригодными для приживания, команде доктора Забуняна удалось стабилизировать состояние ребенка. Затем пострадавший для дальнейшего лечения был доставлен в Москву в Российскую детскую клиническую больницу - филиал Пироговского университета Минздрава России, где ему предстоит серия пластических операций.

А уже спустя месяц аналогичное ЧП произошло в соседней с Кубанью Республике Адыгее. Здесь 87-летняя женщина стала жертвой домашней овчарки, которая откусила ей фрагмент лица - нос, верхнюю губу и кожу щеки. Пострадавшая была доставлена в одно из лечебных учреждений республики, руководство которого сразу связалось с главным врачом НИИ-ККБ № 1 Героем Труда России, академиком Владимиром Порхановым. Именно он поручил своим подчиненным заняться спасением пожилой пенсионерки из соседнего региона.

«‎Благо на этот раз не было упущено время и пациентка попала на операционный стол спустя пять часов после травмы, — поясняет доктор Забунян. — К тому же фрагменты ее оторванного лица упаковывались в обложенный льдом стерильный пакет под нашим руководством. Состояние бабушки было достаточно тяжелым, ведь в результате нападения овчарки она также получила перелом бедра. Она находилась в бессознательном состоянии и была подключена к ИВЛ, однако достойно выдержала операцию по восстановлению кровотока на откушенном собакой фрагменте лица».

Сложнейшая операция продолжалась свыше четырех часов. Наружный диаметр сосудов составил не более миллиметра. Их сшивали с помощью операционного микроскопа, наложив три микрососудистых анастомоза между артериями и веной лица, а также артериями и веной откушенного лоскута. Наружный диаметр сосудов составил не более миллиметра. Параллельно проводилась интенсивная терапия, а по достижении стабилизации общего состояния пострадавшей доктора занялись переломом бедра. Когда корреспонденты "РГ" побывали в первой Краснодарской краевой клинической больнице, бабуля еще находилась в отделении реанимации, но, по словам докторов, уверенно шла на поправку.

«‎Она поправляется, а реплантированный носощечный лоскут прижился, — констатирует Грант Андронович. — Мы убедились в его жизнеспособности, хотя для полного восстановления нашей пациентке предстоит длительное многоэтапное лечение».

Искусство Гранта

В практике Гранта Забуняна более 200 успешно проведенных микрохирургических реконструкций пациентам разных возрастов. О некоторых из них "РГ" в свое время уже писала.

В феврале 2019 года под его руководством 40-летней женщине, лечившейся от онкологии, из тканей ее же руки была восстановлена пораженная опухолью глотка. Полученный трансплантат успешно прижился, пациентка быстро восстановилась, начав без проблем принимать пищу и разговаривать. Четыре года назад молодой женщине с использованием кожно-жирового лоскута передней брюшной стенки была восстановлена грудь, удаленная ранее из-за онкологического заболевания.

Прежде в государственных медицинских учреждениях Кубани такие микрохирургические техники были недоступны. А в августе 2020 года команде Гранта Забуняна удалось вернуть к нормальной жизни 32-летнюю пациентку с опухолью нижней челюсти. Они удалили часть органа вместе с зубами и восстановили утраченные ткани. При этом новая челюсть была смоделирована из малоберцовой кости самой пациентки. Такие вмешательства в мировом сообществе уже не новость. Однако в России они выполняются лишь в нескольких клиниках, в основном в федеральных медицинских центрах, в том числе с 2020-го - и в Краснодаре. Примечательно, что здесь с одномоментной дентальной имплантацией подобная операция была выполнена впервые в медицинской практике.

В октябре минувшего года мы рассказали о том, как доктор Забунян помог попавшему под обстрел бойцу из ДНР, потомственному шахтеру из города Шахтерска, Евгению Подоляке. Осколком разорвавшейся мины ему буквально снесло полчелюсти. В Краснодарскую краевую больницу боец попал лишь спустя полтора года. Из малоберцовой кости его правой ноги здесь сконструировали недостающую часть челюсти, которая вместе с мышцей была пересажена на лицо Евгения. Предполагалось, что операция продлится 15 часов, но, по словам Подоляки, краснодарские хирурги управились за 12 часов. На днях мы вновь связались с ним.

«‎Благодаря Гранту Андроновичу и его ученикам я вернулся к нормальной жизни, — говорит Евгений. — А ведь у нас, в Шахтерске, никто не верил, что я могу восстановиться. Огромное спасибо краснодарским докторам».

Прошлой осенью Грант Забунян был признан лучшим в России хирургом-онкологом. Премия имени академика А. И. Савицкого - престижная награда Российской ассоциации онкологов - была вручена ему на проходившем в Москве Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни".

Есть на кого равняться

Грант Забунян уже 20 лет стоит за операционным столом. Он вырос в семье педагогов, но говорит, что врачом решил стать еще в детстве, а профессию хирурга выбрал еще на первых курсах Кубанского государственного мединститута. Академика Владимира Порханова, который также заведует кафедрой онкологии этого вуза, считает своим учителем.

«‎Работать под началом Владимира Алексеевича - одно удовольствие, — признался доктор во время нашего прошлого разговора. — Иногда приходится слышать вопрос, почему нашу клинику постоянно приводят в пример? Ведь именно здесь не раз проводились уникальные операции, не имеющие аналогов в стране. Секрет, я считаю, в руководителе, собравшем вокруг себя лучших специалистов и создавшем все необходимые условия для работы. Любому больному, который попадает к нам, гарантировано лечение на уровне мировых стандартов. Люди выздоравливают, возвращаются в социум, а мы, доктора, получаем огромное удовлетворение. Ради этого стоит жить и работать. Ну а награды, безусловно, получать всегда приятно».

Наш герой, в чем убедились корреспонденты "РГ", практически не выходит из операционной весь световой день, а порой остается там до ночи. На этот раз нам пришлось дожидаться несколько часов, пока завотделением выйдет оттуда. Грант сразу предупредил, что беседовать ему некогда, поэтому состоявшийся разговор был коротким, практически блиц-интервью. На просьбу вспомнить самую уникальную операцию ответил, что она еще впереди. Рассказал, что в последнее время кроме каждодневной помощи онкобольным и реконструкции утраченных в результате заболевания органов приходится много оперировать участников СВО, получивших челюстно-лицевые травмы.

«‎Недавно был в нашем военном госпитале, консультировал там сложных пациентов. Договорились об их переводе к нам для восстановления поврежденных частей лица», — поясняет хирург.

Тем временем

Над рабочим столом Гранта Забуняна - полка с футбольными мячами, подаренными благодарными пациентами.