В Москве спасли школьника от слепоты

В Москве 16-летнему школьнику прописали линзы, так как он перестал видеть, что написано на доске в классе, сидя за второй партой. Между очками и линзами он выбрал последнее. А, надев линзы, не менял их месяцами. Однажды подросток почувствовал резкую боль в глазах и вызвал скорую помощь. Об этом рассказывает «МК».

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Когда парня доставили в офтальмологию Детского клинического центра имени Рошаля, он пожаловался на слезоточение, боязнь света, отек век и сильное помутнение зрения. Врачи нашли язву роговицы в левом глазу, в правом — инородную субстанцию с ворсинками. Всё это могло обернуться тяжёлым воспалением и слепотой.

В больнице он провел неделю, и сейчас уже чувствует себя хорошо. Но впереди, по словам медиков, парня ждет реабилитация и запрет на линзы минимум на полгода.