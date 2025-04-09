Хирурги спасли пациентку от потери ноги

В Новом Уренгое врачи провели уникальную гибридную операцию, которая спасла ногу 60-летней северянке. Как сообщили в департаменте здравоохранения округа, у женщины был диагностирован атеросклероз артерии нижней конечности, что создавало серьёзную угрозу потери ноги, инвалидности и даже смерти.

© N24.ru

Сначала врач выполнил бедренно-подколенное шунтирование, которое позволило восстановить кровоснабжение, устранить боли и предотвратить развитие гангрены. Затем последовал второй этап — стентирование подвздошной артерии. С помощью катетера медик расширил суженный участок сосуда. Эта инновационная хирургическая процедура направлена на лечение сужения или блокировки артерий в ногах.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и продолжает лечение под наблюдением врачей поликлиники.

Ранее сообщалось, что врачи Муравленко и Ноябрьска дважды вернули к жизни 65-летнюю пациентку.