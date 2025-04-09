Как псевдоцелители ставят под угрозу здоровье пациентов

В новом выпуске «SHOT Проверка» журналисты выявили опасные последствия деятельности псевдоцелителей. Сомнительные практики, такие как огненный массаж, гирудотерапия и «очищение» через видеосвязь, угрожают здоровью пациентов.

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Журналисты выяснили, что обращение к таким специалистам приводило к ухудшению состояния и даже смерти. Например, Марина Калашникова, заплатившая 6 тысяч евро за лечение рака с помощью тибетских песнопений, получила только ухудшение состояния. Мужчина, отказавшийся от традиционной медицины в пользу голодания и трав, скончался от язвы желудка.

Для эксперимента команда создала фото больной раком героини с помощью ИИ и обратилась к народному медику, обещающему избавить от диагноза с помощью сеанса видеосвязи. Псевдоцелитель не заподозрила обмана и определила местоположение мнимой болезни. За услуги женщина берет немалые деньги – от 10 тысяч рублей за прием.

Эксперты предупреждают о серьезной опасности таких специалистов и призывают не обращаться к ним. В случае обращения важно фиксировать все взаимодействия и своевременно обращаться к квалифицированным врачам, передает Life.ru.

«Лжецелительство – это незаконная околомедицинская или немедицинская деятельность, содержащая признаки обмана пациентов, проведение лечения без соответствующей квалификации и лицензии. Эта деятельность предусматривает уголовную, административную и гражданскую ответственность», – предупредил адвокат Андрей Мишонов.

Добавим, что за 2024 год рынок нерегулируемых психологических услуг вырос по разным данным до 87 %. В соцсетях ежедневно появляются новые «специалисты», обещающие разобраться с проблемами за один – два сеанса. По мнению экспертов, это мошенники, которые могут нанести реальный, измеримый вред, порой необратимый.