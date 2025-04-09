Врач предупредил, из-за чего могут деформироваться пальцы

Среди пользователей смартфонов всё чаще фиксируется деформация мизинца, связанная с особенностями удержания устройства. Так называемый синдром смартфонного мизинца стал предметом обсуждения в медицинском сообществе.

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Как рассказала врач-ревматолог Галина Слободина, однотипные движения и постоянная нагрузка на мизинец при удержании смартфона снизу могут привести к изменениям в сухожилиях. В отдельных случаях это чревато формированием узелков, искривлениями и развитием контрактур.

Слободина отметила, что в своей практике пока не сталкивалась с пациентами с подобным диагнозом, однако допустила, что в будущем эта проблема может стать более распространённой — особенно на фоне повсеместного и длительного использования мобильных устройств.

Среди возможных осложнений врач называет развитие стенозирующего лигаментита — воспалительного заболевания, при котором нарушается подвижность пальцев. На начальных этапах достаточно использования противовоспалительных препаратов, однако при запущенной форме может потребоваться хирургическое вмешательство, пишет life.ru.

Слободина призывает пользователей гаджетов соблюдать простые меры профилактики при пользовании гаджетами: менять положение рук, делать перерывы, а при первых признаках дискомфорта обращаться к специалистам.

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