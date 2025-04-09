В Москве обновили оборудование для раннего выявления заболеваний сердца

Как сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития, в поликлиниках столицы обновлено оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

© Российская Газета

«Мы регулярно повышаем доступность помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наравне с экстренной медициной, уделяем большое внимание профилактике заболеваний сердца. Эти болезни развиваются постепенно, но их можно выявить и предотвратить задолго до осложнений. В рамках масштабной модернизации мы поставили в городские поликлиники более пяти тысяч современных аппаратов для диагностики сердца. Во всех обновленных медучреждениях есть электрокардиографы, холтеровские мониторы, аппараты суточного мониторирования артериального давления и стресс-системы, которые помогают врачам точнее выявлять скрытые патологии и риски. Новое оборудование помогает точнее оценивать состояние сердца, выявлять скрытые нарушения ритма, контролировать уровень артериального давления в течение суток и проводить функциональные пробы с физической нагрузкой», — сказала Анастасия Ракова.

В рамках модернизации поликлиник по новому стандарту было поставлено более 2000 электрокардиографов, свыше 1 700 аппаратов холтеровского мониторирования ЭКГ, более 1 450 систем суточного мониторинга артериального давления (СМАД) и 145 стресс-систем, включающих тредмилы и велоэргометры.

При этом одним из важнейших элементов в развитии кардиологической службы остается цифровизация диагностики. Во всех взрослых и детских поликлиниках используются электрокардиографы, подключенные к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Умные алгоритмы помогают быстрее анализировать исследования и выявлять возможные отклонения, а также позволяют врачам получать автоматически расшифрованные ЭКГ. Такие же цифровые технологии работают и при анализе холтеровского мониторирования и СМАД, сокращая тем самым время диагностики и повышая ее точность.