Онищенко оценил возможность новой пандемии

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко оценил вероятность новой пандемии после заявления ВОЗ о том, что она обязательно будет.

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«Глава ВОЗ грешит тем, что он делает абсолютно бессодержательные заявления, констатируя очевидную реальность… Лучше бы он прислушивался к тому, что ему говорят те страны, которые действительно пекутся о здоровье. Да, пандемии были, есть и будут, но самое главное - сейчас сделать все, чтобы минимизировать эти осложнения, которые они, естественно, на себе несут», - высказался Онищенко в интервью РИА Новости.

Он отметил, что заявления от Всемирной организации здравоохранения не опираются на данные экспертов.

Ранее «СП» писала о том, что во Франции из-за вспышки заболевания власти были вынуждены ввести режим чрезвычайного реагирования — так называемый «Белый план».