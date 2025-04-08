В России создали базу данных о побочных эффектах онкопрепаратов

Ученые Сеченовского университета создали первую в России базу данных, содержащую информацию о побочных эффектах инновационных онкологических препаратов, включая ингибиторы контрольных точек и их комбинации.

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Проект был запущен в 2018 году, сразу после того, как был присуждена Нобелевская премия за открытия в области иммунотерапии. На тот момент уже были доступны основные ингибиторы контрольных точек, и накопился значительный объем клинических данных о безопасности различных терапий.

Руководитель Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета Кирилл Песков отметил, что база данных будет полезна для разработчиков новых препаратов, помогая подбирать оптимальные дозировки и безопасные методы лечения при проведении клинических исследований.

База данных будет постоянно обновляться, включая данные о новых ингибиторах контрольных точек и биоаналогах, которые появляются как в России, так и за рубежом. В перспективе эта база станет частью более крупной цифровой платформы для математического моделирования онкологических заболеваний, разрабатываемой в университете.