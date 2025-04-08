В России впервые устранили редкий порок сердца через миниразрез в груди

В Новосибирске, в Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина, проведена уникальная операция по устранению редкого порока сердца у взрослого пациента. Впервые в стране 27-летней женщине с врожденной аномалией коронарных артерий была проведена операция через миниразрез размером всего 7 см.

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У пациентки был выявлен редкий порок сердца, при котором левая коронарная артерия отходит не от аорты, а от ствола легочной артерии. Это приводит к нарушению кровоснабжения сердечной мышцы, поскольку она получает венозную, а не артериальную кровь, что может вызвать ишемию, стенокардию и инфаркт миокарда. Этот порок встречается крайне редко, и большинство пациентов с такой аномалией не доживают до взрослого возраста, отметили в пресс-службе центра.

Хирурги переместили артерию в правильное положение без применения шунтов и синтетических материалов, закрыв дефект в стволе легочной артерии специальной заплатой. Минимальный разрез позволил пациентке быстро восстановиться и избежать длительного периода реабилитации. Уже вскоре она сможет вернуться к нормальной жизни, а все симптомы заболевания исчезли.

До этого такие операции в России проводились только через полное рассечение грудины