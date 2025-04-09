Госдуму призвали не путать фудкоучей с нутрициологами

Непонятно, почему в Госдуме в один ряд с тарологами и астрологами поставили врачей, получивших медицинское образование по специальности диетолог, заявила НСН Анна Белоусова.

Настоящий нутрициолог должен иметь медицинское образование и диплом диетолога, а не просто разбираться в составе еды, пройдя какой-то курс. Об этом в беседе с НСН рассказала диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Российские нутрициологи обратились в правительство РФ, Госдуму и Общественную палату с просьбой не запрещать их рекламу как представителей сферы «эзотерических услуг». Инициативу продвигает депутат ГД Нина Останина, которая уравняла нутрициологов с рунологами, тарологами, хиромантами, эзотериками, ведьмами и астрологами, отмечает «Коммерсант». Белоусова выразила недоумение в связи с заявлением депутата.

«Очень странная информация. Вообще, конечно, сегодня нутрициологами позиционируют себя все, кто можно и нельзя. Начиная от фитнес-тренеров и заканчивая девочками-блогерами. В крайнем случае они могут называть себя нутрицистами или фудкоучами. Причем здесь эзотерические услуги я вообще не знаю. Нутрициология – это наука о питании. Это клиническая медицинская дисциплина. Нутрициология от диетологии ничем не отличается. Если хотите, то нутрициологию можно назвать дочкой диетологии. В принципе нутрициология предполагает, что используются знания еще и из смежных отраслей: пищевая технология, социология, психология, токсикология, генетика. Когда человек получает образование по этой специальности, то ему официально выдается диплом диетолога. Хотя обучение происходит на кафедре клинической диетологии и нутрициологии. Настоящий нутрициолог имеет как минимум диплом врача и диплом диетолога - документ государственного образца», – рассказала она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил НСН, что государство должно защищать людей от астрологов так же, как оно пытается их защитить от телефонных мошенников и бандитов, потому что астрология – это преступление.