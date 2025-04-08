«Перелом висельника»: хирурги спасли пациента с опасной травмой

В больницу подмосковного города Видное в тяжелом состоянии был экстренно доставлен 64-летний мужчина с достаточно редким переломом верхнешейного отдела позвоночника. Пациент испытывал головокружения, онемение конечностей и был полностью дезориентирован. Диагностика выявила у него нестабильный оскольчатый перелом второго позвонка со смещением и сдавлением спинного мозга. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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«...Этот перелом еще называется «‎переломом висельника"‎. Часто такая травма приводит к глубокой инвалидизации пациента, а в худшем случае и к летальному исходу. Однако оперативное хирургическое вмешательство позволило вернуть пациента к полной двигательной активности с незначительными ограничениями в движении шеей», - рассказал врач-нейрохирург видновской больницы Сергей Шипилин.

Сложность операции состояла в том, что прежде всего необходимо было поставить на место смещенные позвонки, закрепив их с двух сторон фиксаторами со специальными винтами. Далее требовалось провести ламинэктомию первого позвонка, во время которой удалить элемент и снять травматическое сдавление ствола спинного мозга и его нервных структур, что являлось довольно сложным и трудоемким процессом.

Однако профессионализм подмосковных медиков оказался на высоте - в настоящее время прооперированный мужчина уже выписался из больницы в нормальном самочувствии. Теперь он будет проходить реабилитацию под наблюдением специалистов из районной поликлиники.