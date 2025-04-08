Пациенты воспользовались электронной медкартой более миллиарда раз

Популярность электронной медицинской карты (ЭМК) в Москве продолжает расти: в 2024 году жители воспользовались сервисом свыше 400 миллионов раз. Это на 35 процентов больше, чем в 2023-м. Благодаря ЭМК жители столицы стали активнее следить за своим здоровьем и в любое время имеют доступ к результатам анализов, осмотров и рекомендациям врачей. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

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«Пять лет назад мы открыли столичным пациентам доступ к электронной медкарте, которая уже стала неотъемлемой частью московской системы здравоохранения. Благодаря ЭМК пациенты могут видеть свои медицинские данные — анализы, исследования и назначения врачей — в любое время и в любом месте. В 2024 году жители столицы обратились к сервису свыше 400 миллионов раз, что на 35 процентов больше по сравнению с прошлым годом. С момента открытия доступа к электронной медицинской карте москвичи воспользовались ею более одного миллиарда раз. Этот рост популярности свидетельствует о том, что цифровые решения становятся полезными и привычными инструментами в повседневной жизни. Все больше москвичей активно следят за своим самочувствием: в “Дневник здоровья” уже внесено более 300 миллионов записей о показателях пульса, давления, сахара, кислорода в крови и других важных параметрах», — отметила Анастасия Ракова.

Самые активные пользователи электронной медицинской карты — горожане в возрасте от 35 до 54 лет. На втором месте — москвичи старше 55 лет, а на третьем — жители столицы от 18 до 34 лет. Отмечается, что большинство пациентов чаще всего просматривают свои ЭМК в период с 12:00 до 15:00.

В электронной медкарте доступны результаты анализов и инструментальных исследований, например КТ, МРТ, УЗИ и флюорографии, включая изображения медицинских снимков. В сервисе можно увидеть протоколы осмотров врачей, информацию о диспансерном наблюдении и диспансеризации, данные о вызовах скорой помощи, сведения о вакцинации, полученные рецепты, выписки из стационаров и ряд медицинских справок. Кроме того, в ЭМК в режиме онлайн можно ознакомиться с историей лечения в стационаре и другой информацией.

Один из популярных у жителей столицы разделов ЭМК — «Дневник здоровья». В него можно вносить различные показатели: пульс и его ритмичность, вес и рост, температуру тела, уровень сахара и кислорода в крови, артериальное давление и информацию о приступах стенокардии. С прошлого года горожане могут добавлять данные о здоровье в электронную медкарту через мобильное приложение «ЕМИАС. ИНФО» не только текстом, но и голосом или с помощью фото. Эта опция значительно снижает затраты времени и делает взаимодействие с сервисом более удобным. Кроме того, москвичи могут самостоятельно добавлять и скачивать медицинские документы из электронной медкарты, а также вносить информацию о личном и семейном анамнезе в разделах «Мои данные» и «Моя семейная история».

В прошлом году для родителей новорожденных, находящихся в реанимационных и неонатологических отделениях детских стационаров, роддомов и перинатальных центров, в электронной медицинской карте стала доступна новая функция — круглосуточное видеонаблюдение. Теперь родители могут удаленно следить за состоянием своих малышей. Более того, им предоставят доступ к ЭМК детей, если в их личном кабинете на портале mos.ru родство подтверждено.

Пользоваться электронной медицинской картой могут все жители Москвы, достигшие 15-летнего возраста и имеющие полис обязательного медицинского страхования. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru. Обладателям полной учетной записи электронная медицинская карта доступна автоматически, а тем, у кого стандартная учетная запись, потребуется подождать до пяти рабочих дней после подачи заявки. Если в личном кабинете родителя с полной учетной записью есть подтвержденные данные о несовершеннолетних детях или подопечных, доступ к их ЭМК будет предоставлен автоматически.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сейчас основа этого процесса — единая цифровая платформа, которую курируют комплекс социального развития Москвы и столичный Департамент информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан доступны в режиме онлайн как врачам, так и пациентам.