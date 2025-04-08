В РФ впервые устранили редкий порок сердца через миниразрез в груди

Хирурги новосибирского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Мешалкина впервые в стране устранили редкий порок сердца 27-летней пациентке через миниразрез размером в 7 см. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

У пациентки выявили отхождение левой коронарной артерии не от аорты (как в норме), а от ствола легочной артерии, что является редкой врожденной аномалией. Из-за неправильного соединения сосудов сердечная мышца получает не артериальную кровь, насыщенную кислородом, а венозную, что приводит к плохому питанию сердца, развитию ишемии, стенокардии, инфаркта миокарда.

"Редчайший случай во взрослой кардиохирургии: у 27-летней мамы двоих детей выявили врожденный порок сердца. Ничтожно малый процент пациентов с данным пороком доживает до взрослого возраста, не зная о своем заболевании. Операция по его устранению стала первым в России опытом коррекции подобной аномалии из минидоступа у взрослого", - рассказали в пресс-службе.

Врачи переместили устье коронарной артерии без натяжения и без применения шунтов и синтетических в правильную позицию. Дефект в стволе легкого медики закрыли заплатой. Операция выполнена через минимально инвазивный доступ всего в 7 см.

"Такой подход обеспечил быстрое восстановление пациентки и хороший косметический эффект. Все симптомы стенокардии у девушки исчезли. С высокой вероятностью уже через пару месяцев она станет обычным здоровым человеком", - отметили в центре.

Ранее в России операции по устранению данной аномалии у взрослых проводились с полным рассечением грудины. Кардиохирургами центра Мешалкина коррекция впервые успешно проведена из минидоступа.