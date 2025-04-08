В мире возможна пандемия холеры в 2025 году

Анализ статистических данных за прошедшие годы позволяет прогнозировать, что в 2025 году холера станет более заразной, а количество заболевших увеличится. Об этом заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко, занимающий должность заместителя президента Российской академии образования и являющийся академиком РАН.

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По его словам, текущая, седьмая по счету, пандемия холеры, начавшаяся в мире в 60-х годах прошлого века, все еще продолжается. На основании закономерностей, наблюдаемых в последние годы, в текущем году ожидается более интенсивное распространение этого заболевания, что может привести к увеличению числа заражений.

Онищенко отметил, что в 2024 году в одном только Ливане было зафиксировано около 40 тысяч случаев холеры, а ежегодно в мире заболевает около 90 тысяч человек. Подобная динамика указывает на возможную эскалацию ситуации с заболеваемостью в глобальном масштабе.

В России осуществляется мониторинг заболеваемости холерой, и в случае ее активизации проводятся заборы проб в водоемах. Регулярный отбор проб для выявления холеры проводится по специальным критериям, что является одним из методов ранней диагностики. В России разработана вакцина против холеры, и в случае необходимости будет обеспечено ее производство в требуемых объемах.

В начале апреля Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило о выявлении более 1450 случаев холеры в провинции Демократической Республики Конго с января 2025 года, при этом отмечается стремительный рост числа заразившихся.

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