Чем чаще всего болеют дети в путешествиях

По данным 54 страховых организаций, за 2024 год было застраховано более 18 миллионов путешественников, а общая сумма страховых выплат превысила 5 миллиардов рублей.

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Исследование детской заболеваемости во время путешествий за границей провела страховая компания «Лучи». Специалисты проанализировали статистику обращений за медицинской помощью среди детей и молодых людей.

Младшая возрастная группа (до 5 лет) показала следующие результаты. Более половины случаев (56,76%) связаны с простудными заболеваниями (ОРВИ, грипп, фарингит, тонзиллит, бронхит, синусит). Шестнадцатая часть обращений (16,22%) приходится на проблемы с ЖКТ. 13,52% составляют различные травмы (раны, переломы, вывихи, повреждения связок).

В возрастной категории 6-13 лет структура заболеваемости немного изменилась, так, простудные заболевания составляют 36,79%, болезни ЖКТ 16,04%, отит 16,04%, кожные заболевания 9,43%, а травмы - 14,15%.

Эксперты отмечают, что увеличение количества отитов связано с длительным пребыванием в бассейнах без должного контроля родителей. Рост числа травм и кожных заболеваний объясняется большей самостоятельностью этой возрастной группы.

Что касается подростков и молодых людей до 25 лет, здесь лидируют заболевания ЖКТ (27,4%), что объясняется отсутствием родительского контроля за питанием. ОРВИ встречаются реже (21,92%), что связано с более сильным иммунитетом. Травмы составляют 13,7% случаев и отличаются большей серьезностью.

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