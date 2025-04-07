Врачи удалили женщине миому матки весом около пяти килограмм

Врачи Видновского перинатального центра спасли 65-летнюю женщину, удалив крупную опухоль, которая росла 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В Видновский перинатальный центр поступила 65-летняя женщина с жалобами на кровянистые выделения и болью внизу живота. В ходе ультразвукового исследования обнаружена миома весом около пяти килограммов», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 2012 году женщине диагностировали миому матки, но она не хотела лечиться. Восемь лет спустя пациентка отказалась от операции, хотя размер опухоли уже соответствовал 20-й неделе беременности.

«К 2025 году миома увеличилась в два раза. Разумеется, это привело к нарушению функции соседних органов: у пациентки начались трудности с дыханием и участились мочеиспускания», – цитирует пресс-служба слова заведующего гинекологическим отделением Николая Соваева.

Врач добавил, что пациентку успешно прооперировали, сейчас она чувствует себя хорошо и выписана из больницы. Он также напомнил о необходимости женщинам регулярно проходить осмотры у гинеколога.