Стало известно, сколько жизней унес COVID-19

Глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев сообщил, что коронавирус унес жизни 7 миллионов 100 тысяч человек по всему миру и теперь постепенно переходит в категорию сезонных заболеваний.

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По его словам, на март 2025 года общее число случаев COVID-19 приближается к 778 миллионам. Несмотря на снижение опасности, вирус продолжает представлять угрозу здоровью, и госпитализации по-прежнему фиксируются.

Бердыклычев отметил, что приведенная статистика может не отражать реальную картину, поскольку в ряде стран изменился подход к тестированию и регистрации случаев. Многие государства перестали регулярно подавать отчеты, из-за чего сложно точно оценить текущий уровень заболеваемости и смертности. Он подчеркнул, что COVID-19 и грипп относятся к высокоинфекционным респираторным заболеваниям, и коронавирус, возможно, действительно стал ближе к сезонным инфекциям.

Он также напомнил о важности соблюдения профилактических мер. При наличии симптомов, по его словам, стоит воздержаться от посещения общественных мест и остаться дома, чтобы не заражать окружающих. Он добавил, что речь здесь идет не о юридической, а об этической ответственности и гигиене.

Глава офиса ВОЗ в РФ подчеркнул, что ношение масок, особенно заболевшими, по-прежнему актуально для сдерживания распространения инфекции. Также он призвал не забывать о необходимости мытья рук, избегания тесных и плохо проветриваемых помещений, а при кашле и чихании — пользоваться платком или отворачиваться, передает ТАСС.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 18 марта прекратил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости, поскольку эпидемиологическая ситуация по вирусу стабилизировалась.