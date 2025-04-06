Названы неожиданные причины заложенности носа

Неочевидными причинами заложенности носа могут стать скрытая аллергия и кислотный рефлюкс. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Элли Кэннон.

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Врач рассказала, что некоторые люди могут ощущать заложенность носа после приема пищи. Это может происходить по двум причинам. Насморк, чихание и чувство распирания в ноздрях могут возникнуть в результате употребления определенных продуктов, содержащих аллергены. Однако иногда аллергический ринит (воспаление слизистой оболочки полости носа) проявляется в легкой форме, что значительно не ухудшает качество жизни, но доставляет дискомфорт.

Другим фактором риска насморка является изжога или кислотный рефлюкс — непроизвольное попадание содержимого желудка в пищевод. В некоторых случаях кислота может «подниматься» еще выше, достигая горла и носоглотки. Обычно это происходит после еды и вызывает избыточное выделение слизи.

Доктор Кэннон добавила, что иногда заложенность возникает только в одной ноздре. Точные причины такой патологии неясны, однако «односторонний» насморк может быть следствием разрастания полипов — образований, возвышающихся над поверхностью слизистых оболочек.