Неонатолог сообщил о повышенном риске преждевременных родов при ЭКО

Причиной недоношенности также могут быть аномалии плода, многоплодная беременность и заболевания матери, в том числе соматические.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал педиатр, заведующий отделением неонатологии Морозовской больницы Андрей Кругляков.

«Причины недоношенности можно разделить со стороны ребёнка, со стороны мамы и нечто среднее, обоюдное. Так вот, со стороны ребёнка — это в основном самые разнообразные аномалии. А со стороны мамы — это всевозможные её заболевания, как гинекологические, так и соматические. И среднее — это многоплодная беременность, так по-научному называется двойня, тройня в том числе также. И, конечно, все методы экстракорпорального оплодотворения. По нашим данным, как ЭКО, так и многоплодная беременность всё-таки ассоциированы с преждевременными родами».

Ранее в Госдуме заверили, что в России «ранняя беременность не носит массовый характер». Отдельные случаи есть. Государство должно поддерживать девушек, попавших в трудную жизненную ситуацию.