ВОЗ: в РФ увеличивается возраст для рождения детей

Возрастная граница для рождения детей увеличивается в России и других развитых странах. Об этом заявил в интервью ТАСС глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев.

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«Да, идет сдвиг в сторону улучшения условий жизни и одновременно с этим старение населения. Действительно, среднестатистический возраст рождения детей сдвигается. Это может быть связано с различными причинами, в том числе социально-бытовыми. Это, наверное, не только феномен, характерный для Российской Федерации, но и для многих развитых и даже развивающихся стран», — сказал он, отвечая на вопрос, становится ли нормой рождение детей в 40-45 лет.

Комментируя появившиеся недавно сообщения о том, что ВОЗ якобы сдвинула границу возраста молодежи до 45 лет, что затем было опровергнуто, и в организации заявили, что каждая страна вправе сама определять эту границу, Бердыклычев сказал:

«Наверное, я все-таки подтвержу и уточню: на самом деле у ВОЗ не существует рекомендованных стандартных возрастных групп. Поэтому мы не пересматривали возрастную классификацию, поскольку у нас изначально ее не было. Возможно, в СМИ ссылались на возрастную классификацию, использованную в каких-то конкретных научных исследованиях. Возрастные диапазоны различаются в зависимости от используемых баз данных, программных областей или того, что имеет научный смысл для конкретных исследований».

По словам главы офиса ВОЗ в РФ, возрастные группы, применяемые для сбора и предоставления данных о здоровье, отличаются в разных странах, что затрудняет сопоставимость этих данных и сравнение.

«Это особенно проявилось во время пандемии COVID-19, когда возникла необходимость в межстрановом анализе эпидемиологических закономерностей по возрастам. Такой анализ был ограничен в связи с отсутствием стандартных возрастных категорий», — пояснил он.

Бердыклычев отметил, что в 2001 году ВОЗ рекомендовала, чтобы при возрастной стандартизации показателей заболеваемости, распространенности и смертности учитывалось быстрое и продолжающееся снижение показателей смертности среди пожилых людей и возрастание этой возрастной группы в общей популяции населения.

«Для этого ВОЗ приняла среднюю возрастную структуру мирового населения и рекомендовала использовать пятилетние диапазоны - от рождения до самого старшего возраста, 100 лет и старше. Хотя эта рекомендация до сих пор остается рекомендуемым стандартом, она все еще не применяется повсеместно», — добавил глава офиса ВОЗ в РФ.

Полный текст интервью будет опубликован 7 апреля.