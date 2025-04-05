Что известно о лихорадке чикунгунья и чем она опасна

В университетской больнице французского Реюньона ввели чрезвычайный, «белый» план действий из-за вспышки инфицирования людей лихорадкой чикунгунья. С августа прошлого года в стране было выявлено свыше 20 тысяч случаев этого заболевания, эффективного метода лечения от которого пока не существует. Что это за вирус, какие у него симптомы и грозит ли России эпидемия чикунгуньи, «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владислава Жемчугова.

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Симптомы лихорадки чикунгунья

Специалист предупредил, что это довольно тяжелый вирус из группы, к которой также относится, например, лихорадка Денге.

Реюньон — это заморский регион Франции, расположенный в Индийском океане к востоку от Мадагаскара. В его климатических условиях обитают москиты, которые и переносят лихорадку чикунгунья, — сообщил Жемчугов.

Основные симптомы:

высокая температура;

боли в суставах;

сыпь;

тошнота;

слабость.

Как защититься

При поездке в жаркие страны (например, Таиланд, Гоа, Египет и другие), необходимо принять меры предосторожности, предупредил иммунолог:

В первую очередь нужно защитить себя от комаров. Помимо вируса чикунгуньи, они могут переносить лихорадки Денге, Зика и другие.

В отельных номерах следует пользоваться фумигаторами, чтобы отпугивать москитов, а при выходе на улицу обрабатывать кожу антимоскитными средствами, посоветовал Жемчугов.

Может ли вирус распространиться в России

По мнению врача, бояться появления вируса в России преждевременно, поскольку в нашей стране не водятся москиты, способные ее переносить.

Но мир меняется, и, к примеру, на Дальнем Востоке летом могут появиться комары, которые являются переносчиками тех или иных вирусов. 30 лет назад лихорадка Западного Нила была только при Средиземноморье, а сейчас — в 2021 году в Москве от нее умирали голуби. Из-за потепления комары могут менять свой регион обитания, но пока что опасаться массового распространения вируса лихорадки чикунгунья не стоит, — заверил иммунолог.

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