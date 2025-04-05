Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с лихорадкой чикунгуньей

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с распространением в мире арбовирусных (вирусы, передаваемые человеку в основном кровососущими насекомыми и паукообразными) инфекций. На территории РФ случаев заболевания лихорадкой чикунгунья, вспыхнувшей в регионах Франции, не выявлено, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"На территории Российской Федерации случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы… Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в России существует возможность оперативной диагностики этого заболевания с помощью отечественных тест-систем. Также эпидемические риски анализирует автоматизированная информационная система "Периметр"; кроме того, проводится регулярный мониторинг за численностью и географическим распространением комаров.

В настоящий момент в РФ нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции, так как отсутствуют условия для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.

Люди, совершающие поездки в районы риска, должны соблюдать элементарные меры предосторожности, в том числе использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и брюки и предусматривать в комнатах оконные сетки для предотвращения проникновения насекомых, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что случай заболевания лихорадкой чикунгунья зарегистрирован во французском заморском департаменте Мартиника.