Медики спасли пожилую пациентку с очень редкой патологией

При инвагинации кишечника тонкая кишка начинает внедряться в толстую кишку, вызывая боли и кишечную непроходимость. Как пояснил заведующий отделением колопроктологии Клиник СамГМУ Павел Андреев, обычно инвагинация кишечника встречается у детей, когда еще не сформирована перегородка между толстой и тонкой кишкой. Во взрослом возрасте такая патология может развиться из-за новообразования в кишечнике, например, полипа или опухоли.

Женщина перенесла операцию хорошо и находится под наблюдением врачей. После выписки она сможет вернуться к обычному образу жизни.