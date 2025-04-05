Врачи помогли беременной женщине и ее пятому ребенку

Согласованные действия приморских медиков помогли спасти беременную женщину и её будущего пятого ребёнка, которых перевезли из Дальнереченска во Владивосток. Об этом сообщает VladNews со ссылкой на Telegram-канал Краевого перинатального центра.

Женщина, ожидающая рождения пятого ребёнка, была доставлена из Дальнереченска в перинатальный центр. Её состояние вызвало беспокойство у врачей, и для оказания экстренной помощи была организована консультация специалистов центра.

Чтобы не терять драгоценное время, пациентку отправили из Дальнереченска на скорой помощи в сторону Владивостока. Навстречу ей выехала бригада врачей перинатального центра, состоящая из акушера-гинеколога Дарьи Якушенко, анестезиолога-реаниматолога Виктора Графеева и фельдшера центра медицины катастроф Василия Литвишко.

Встреча бригад состоялась в Спасске-Дальнем, где врачи оценили состояние женщины, настроили мониторинг жизненно важных показателей и продолжили необходимую терапию. Беременную госпитализировали в перинатальный центр.

Сейчас здоровье матери и её будущего ребёнка вне опасности. Врачи ожидают, что роды пройдут в скором времени.