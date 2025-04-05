В Мексике выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом

Мексиканские медики выявили птичий грипп у трехлетней девочки из штата Дуранго, случай стал первым в стране. Об этом говорится в заявлении Минздрава Мексики.

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"Министерство здравоохранения сообщает о выявлении первого случая заболевания человека птичьим гриппом A (H5N1) в Мексике. Случай произошел с трехлетней девочкой, проживающей в штате Дуранго", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что случай заболевания человека гриппом H5N1 был подтвержден 1 апреля Институтом диагностики и эпидемиологического надзора.

"Первоначально пациентка получала лечение осельтамивиром, в настоящее время она госпитализирована в отделение третьего уровня в городе Торреон, ее состояние оценивается как тяжелое", - добавили в Минздраве.

Как напомнили в ведомстве, Всемирная организация здравоохранения считает, что "риск заражения этим вирусом для населения в целом невелик, поэтому употребление в пищу хорошо приготовленной курицы или яиц не представляет опасности для здоровья человека".

"На данный момент нет никаких доказательств устойчивой передачи вируса от человека к человеку", - добавили в мексиканском Минздраве.

Птичий грипп - инфекционное заболевание, вызываемое штаммами вируса гриппа типа А. Заболевание распространено во всем мире, многие виды диких птиц легко переносят заражение, но у некоторых, включая домашних, развивается болезнь, которая может передаваться человеку.