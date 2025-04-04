Врачи не дали умереть подростку, который впал в кому из-за таблеток

Врачи Находкинской городской больницы спасли 14-летнего приморчанина, который отравился лекарственными препаратами и впал в кому. Об этом сообщает в пресс-служба медицинского учреждения.

© РИА Новости

Принять неизвестные таблетки подростка убедили его друзья во время прогулки. Спустя полчаса, уже дома, ребенок потерял сознание. Оказалось, что он принял противосудорожный препарат, влияющий на работу мозга.

Врачи выявили у пациента отек мозга и легких, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Благодаря вовремя проведенному интенсивному лечению, организм мальчика начал восстанавливаться, он вышел из комы. После стабилизации состояния его перевели в стационар.

Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Юного приморчанина выписали домой, он находится под наблюдением педиатра.