В Минздраве Подмосковья сообщили, когда пациенты получат вакцину от рака

В России продолжается первый из трех этапов исследования вакцины от рака. К массовому применению уникального препарата врачи смогут приступить не ранее, чем через 4-6 лет.

Такие сроки озвучила заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова.

Использовать вакцину начнут тогда, когда она пройдет все этапы испытания. В конечном счете, с ее помощью можно будет контролировать онкологию на всех стадиях болезни.

Напомним, препарат уже прошел доклинические испытания на мышах и показал хорошие результаты. Клинические испытания с участием людей, страдающих онкологическими заболеваниями, планируется запустить летом 2025 года.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что пациентов, больных раком, вакцина будет бесплатной.