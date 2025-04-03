Подмосковные хирурги удалили «жабры» у пациента

В хирургическое отделение стационара Долгопрудненской больницы доставили 26-летнего молодого человека с крупным доброкачественным опухолевидным образованием на шее, которое снаружи было покрыто капсулой, а внутри содержало полость с жидкостным содержимым.

По словам пациента, пару лет назад он отметил появление припухлости, которая затем постепенно стала расти. К врачу пациент не обращался до тех пор, пока образование не стало доставлять ему ощутимый дискомфорт.

Медики назвали это явление аномалией развития жаберных щелей.

"Известно, что доброкачественные новообразования шейной зоны развиваются на фоне нарушений эмбрионального развития, - рассказал заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев. - На КТ мы обнаружили крупное кистозное образование шеи - 8х5х5 сантиметров, которое оттесняло сосуды, затрудняя кровоток к мозгу, и давило на пищевод. Мы аккуратно выделили его среди окружающих кровеносных сосудов и удалили. Фрагменты образования были отправлены на гистологическое исследование".

Как сообщают в региональном Министерстве здравоохранения, послеоперационный период протекал гладко, и спустя несколько дней, пациент чувствовал себя хорошо и был выписан домой.