Проблемы женского цикла: когда стоит идти к врачу

Менструальный цикл – важный показатель женского здоровья. Однако многие женщины сталкиваются с различными нарушениями: нерегулярностью, болезненными ощущениями, изменением объема выделений. Какие из этих симптомов являются нормой, а какие – поводом обратиться к врачу? Об этом рассказала "Рамблеру" гинеколог Наталья Артамонова.

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На что стоит обратить внимание

Во-первых, на слишком обильные или слишком скудные выделения. Если менструации сопровождаются обильной кровопотерей (более 80 мл за цикл) или, наоборот, стали слишком скудными, это может свидетельствовать о гормональном сбое, миоме, эндометриозе или других заболеваниях. Еще отсутствие менструации, задержка менструации всегда повод обратиться к гинекологу. Причины могут быть разными – от стресса до серьезных заболеваний яичников. Артамонова Наталья Валерьевна Гинеколог, детский гинеколог сети клиник "Семейная"

Нерегулярный цикл тоже может быть причиной проблемы. Если менструация, то приходит через 20 дней, то задерживается на 45, это может говорить о гормональных нарушениях, поликистозе яичников, проблемах с щитовидной железой. По мнению специалиста, стоит следить за ощущениями: сильными болями во время месячных, например. Если боль настолько сильная, что мешает вам работать и жить обычной жизнью, это ненормально. Возможные причины – эндометриоз, воспалительные заболевания органов малого таза.

Кровянистые выделения между циклами стоит тоже не упускать. Необычные выделения в середине цикла могут быть нормой (например, при овуляции), но также могут указывать на полипы, воспаление, гормональный дисбаланс. Всегда прошу обращать внимание на цикл: резкие изменения в длительности могут указывать на разные факторы. Если ваш цикл всегда был 28 дней, а затем внезапно стал длиннее или сократился – это повод обследоваться. И менопаузальные кровотечения. Если у вас уже наступила менопауза (год без менструаций), а потом появились кровянистые выделения, это может быть тревожным симптомом. Артамонова Наталья Валерьевна Гинеколог, детский гинеколог сети клиник "Семейная"

Почему важно вовремя обратиться к врачу

Игнорирование нарушений цикла может привести к серьезным последствиям, таким как бесплодие, анемия из-за кровопотерь, хронические воспаления. Чем раньше выявлена причина, тем проще ее устранить. Еще у вас будет время найти своего специалиста, с которым вам будет комфортно решать такую проблему.

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