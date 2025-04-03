Британка стала ниже на 12 сантиметров из-за неожиданной болезни

Жительница Великобритании Джейн Кент уменьшилась в росте на 12 сантиметров, но лишь через четыре года узнала, что причиной происходивших с ней перемен была неожиданная болезнь. Ее историей заинтересовалось Daily Mail.

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44-летняя британка рассказала, что проблемы со здоровьем у нее начались во время первой беременности. Сначала появилась легкая боль в спине, которая примерно через шесть недель после родов стала невыносимой. Кент вспоминает, что наклонилась над кроваткой с первенцем и не смогла разогнуться из-за пронзившей ее боли, которая с тех пор не проходила.

Женщина утверждает, что обращалась к нескольким врачам, но они не смогли поставить диагноз. Тем временем она заметила, что стала значительно ниже ростом. Этот симптом медики проигнорировали. Лишь через четыре года Кент узнала причину своего состояния.

«Я рассказала замещающему моего врача терапевту о своих симптомах, и он направил меня на рентген. Снимки показали, что мой позвоночник был сломан в десяти местах. Кости настолько разрушились, что ребра провалились в область таза. Это и вызвало уменьшение роста», — рассказала она.

Женщина добавила, что позже врачи объяснили ей, что переломы возникли из-за остеопороза. Это заболевание чаще развивается в пожилом возрасте, но может развиться на фоне беременности из-за дефицита кальция. Сейчас Кент получает лечение и ее состояние улучшилось, но она по-прежнему не может стоять, долго ходить или носить тяжести.

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