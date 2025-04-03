В Москве готовы к онлайн диагностике детей с ограниченными возможностями

Москва перевела все этапы диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья в онлайн-формат - от записи до получения заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК). Теперь семьи с особенными детьми могут пройти обследование, не выходя из дома, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Москва уделяет повышенное внимание детям с особенностями здоровья. В прошлом году услугами ЦПМПК воспользовались более 50 тысяч семей. Для удобства детей и родителей мы перевели весь цикл обследования в цифровой формат. Это не просто техническое нововведение, а важный шаг в построении инклюзивной системы поддержки мирового уровня. Наши специалисты разработали уникальные методики дистанционной диагностики, которые сохраняют точность и объективность, при этом процесс остается комфортным для ребенка и родителей. Обследование с ноября прошлого года проходит онлайн с интерактивным подходом. Если раньше родителям c детьми приходилось лично посещать комиссию для получения заключения, то теперь и этот этап доступен дистанционно. Электронный документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог», — рассказала заммэра.

Диагностика проводится на защищенной платформе с использованием специальных интерактивных материалов, которые вызывают интерес у детей и позволяют специалистам объективно оценить их развитие. Полученное заключение, заверенное электронной подписью, имеет полную юридическую силу и направляется родителям в цифровом формате на электронную почту. Пройти удаленную диагностику могут дети старше трех лет без нарушений слуха или зрения. Записаться можно через портал mos.ru. Для этого достаточно выбрать нужный вид диагностики, а затем в назначенный день перейти по ссылке.

По результатам диагностики и с учетом медицинских заключений, предоставленных родителями ребенка, образовательные организации создают специальные условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, включая адаптированные программы и сопровождение специалистов - логопедов, дефектологов и психологов. Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, услугами которой ежемесячно пользуются порядка четырех тысяч семей, работает на базе Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки. Команда насчитывает около 800 квалифицированных специалистов.

Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям проекта "Мы вместе" национального проекта "Молодежь и дети".