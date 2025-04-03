В России борьба с ожирением может стать новым нацпроектом

Согласно информации, опубликованной изданием «Коммерсантъ», ВСП настаивает на необходимости включения конкретных задач по борьбе с избыточным весом в вышеупомянутый нацпроект. Представители союза подчеркивают, что коррекция веса особенно важна для женщин репродуктивного возраста.

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По данным Министерства здравоохранения, в текущем году в России насчитывается около 40 миллионов людей с ожирением, что составляет 27% от общей численности населения. В ВСП уверены, что борьба с этой проблемой требует разработки и реализации мер общенационального масштаба. При этом важен индивидуальный подход, включающий консультации по изменению рациона питания, коррекции поведения и подбору подходящей терапии.

Женское здоровье требует особого внимания, поскольку ожирение негативно сказывается на репродуктивной системе и здоровье будущих поколений. Женщинам, планирующим беременность, необходимо предоставить широкий доступ к медикаментозным средствам и бариатрической хирургии для эффективного снижения веса.

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предлагает включить в национальный проект «Долгая и активная жизнь» целевой индикатор, отражающий распространенность ожирения, например, процент взрослого населения с индексом массы тела (ИМТ) более 30. Министерство здравоохранения рассматривает эти и другие инициативы. В центрах здоровья планируется организовать диспансерное наблюдение за пациентами с избыточным весом и ожирением 1-2 степени. Эксперты будут разрабатывать персонализированные программы здорового образа жизни на основе результатов углубленных профилактических консультаций.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA и охватившее 3604 женщины и их партнеров, продемонстрировало, что повышенный ИМТ оказывает влияние на фертильность как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, высокий ИМТ у женщины до момента зачатия увеличивает вероятность выкидыша.

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