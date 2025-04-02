Девушка попала на хирургический стол из-за таблеток для похудения

В подмосковном Красногорске хирургам пришлось экстренно прооперировать 19-летнюю девушку, у которой было обнаружено крупное новообразование в желудке. В медицинское учреждение пациентка обратилась, жалуясь на приступы рвоты и интенсивные боли в животе.

После проведения диагностики медики выявили у девушки в желудочном просвете инородное тело размером 20 см в длину и 15 – в ширину. Пациентка объяснила, что в течение последних двух месяцев употребляла препараты для похудения, приобретенные через интернет.

По словам руководителя хирургического отделения Красногорской больницы Николая Мурашова, с учетом значительных размеров и плотной структуры желудочного камня, было решено провести операцию. В процессе оперативного вмешательства образование было извлечено через небольшой разрез.

В настоящее время состояние пациентки стабильное, и она готовится к выписке из стационара, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

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