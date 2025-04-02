Врачи удалили пациентке гигантский желудочный камень

Врачи в Подмосковье прооперировали пациентку, у которой в желудке образовался крупный желудочный камень. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«В Красногорскую больницу поступила 19-летняя девушка с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и рвоту. Обследование показало наличие в просвете желудка инородного тела размером 20 на 15 см», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в течение последних двух месяцев пациентка покупала в интернете и принимала препараты для снижения веса, за это время и появились эти симптомы.

«Из-за больших размеров и плотной консистенции желудочного камня мы приняли решение провести операцию, в ходе которой удалили образование через небольшой разрез. О составе безоара и причинах его возникновения более точно можно будет говорить, когда будут готовы результаты гистологического исследования», – приводятся в сообщении слова заведующего хирургическим отделением Красногорской больницы Николая Мурашова.

В министерстве уточнили, что после операции пациентка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке из больницы. «Врачи предупреждают об опасности принятия препаратов без консультации с врачом», – напомнили в ведомстве.