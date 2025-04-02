Хирурги прооперировали ребенка с шестью пальцами

В Московской областной травматолого-ортопедической больнице врачи провели операцию по удалению шестого пальца на ноге 2-летнего малыша. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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На ноге мальчика был "лишний" мизинец. Из-за этого ребенок не мог нормально ходить, а подобрать удобную обувь было невозможно. Медики после обследования диагностировали полидактилию - наследственный врожденный порок. Была назначена операция, благодаря которой малышу вернули анатомически верное строение стопы. При этом главврач медучреждения Александр Григорьев отметил, что врачам удалось не только удалить шестой палец, но и предупредить его последующее отрастание.

Сейчас малыш восстанавливается и наблюдается у специалистов. Теперь он сможет ходить, не чувствуя неудобств.