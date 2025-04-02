Стало известно, кого чаще всего из врачей вызывают на дом россияне

Сегодня 71% россиян готовы пользоваться всеми услугами, которые предоставляет выездная служба медицинского консультирования и помощи на дому. В частности, 67% хотели бы, чтобы прием или консультация врача проходили на дому, а почти 14% согласны таким образом сдавать анализы и делать уколы. А вот проводить УЗИ или ЭКГ не в больнице готовы всего 6% и 2% соответственно. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном Финансовым университетом при Правительстве РФ, сетью клиник "Будь Здоров" и сервисом "Виртуальная клиника" от "Ингосстраха".

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«Вообще современные форматы медицины - это ее будущее, позволяющее экономить трудовые ресурсы и повышать качество медицинского обслуживания. Не секрет, что сегодня в нашей стране есть проблемы нехватки медицинских кадров. Поэтому такие форматы, как оказание услуг на дому, цифровые медицинские решения, телемедицина - важное направление развития, которое поможет достигнуть национальных целей развития в части здравоохранения», — говорит заместитель Научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

«Активное применение цифровых решений, желание пациента получить максимум услуг "в один клик", не выходя из дома, трансформирует систему оказания медицинской помощи. Как результат - различные виды профессиональной медицинской помощи на дому входят в число наиболее востребованных услуг. Мы наблюдаем устойчивый рост спроса на протяжении последних двух лет, растет и количество выездов. Среди самых востребованных специалистов - терапевты, педиатры, травматологи, хирурги. В связи с ростом заболеваемости пневмонией в 2024 году вырос спрос на консультации пульмонолога. На дому врач может не только осмотреть пациента, но и провести медицинские манипуляции - снять швы, обработать раны, провести перевязку и т.д. Все так же актуальна и сдача анализов на дому, проведение тестов на грипп, COVID, особенно в период роста заболеваемости респираторными инфекциями», — рассказал руководитель службы помощи на дому сети клиник "Будь Здоров" Александр Васильев.

Он также отметил, что бывают ситуации, когда необходима профессиональная поддержка, рекомендация врача, а возможности обратиться с вопросом очно нет. Например, если пациент находится далеко за городом, в случае проблем со здоровьем ребенка или для разъяснения результатов назначенных ранее в ходе обследования.

«Здесь как раз на помощь пациенту приходят современные цифровые решения и удобный формат получения медицинской помощи», — добавил Васильев.

Наиболее востребован сервис консультирования на дому в Самаре (11%) и Рязани (10%).

Среди других выездных сервисов самым популярным остается сервис доставки продуктов на дом: услугой пользуются почти 78% респондентов. Свыше 54% россиян обращаются за помощью к выездным мастерам по ремонту и настройке техники. Всего же услугами с доставкой на дом регулярно или часто пользуются 72% граждан, при этом мужчины чаще женщин (78% против 61%)

Исследование показало, что чаще люди отдают предпочтение услугам с доставкой на дом из-за более выгодной цены (59%) и широкого ассортиментного ряда (38%), а также из-за ограничений во времени (31%).

По мнению доцента кафедры маркетинга и рекламы факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Юлии Сягловой, одна из причин роста спроса на доставку - расширение круга покупателей за счет более возрастных категорий. Если изначально в диджитал были погружены молодые потребители, то теперь онлайн-заказами увлекаются и более старшие поколения - люди возраста 50+, 60+. Во время эпидемии коронавируса они были вынуждены покупать товары в интернете и теперь продолжают это делать, а ретейлеры адаптируют под эту платежеспособную категорию свой ассортимент и сервисы.

В исследовании приняли участие 6000 респондентов из 37 городов России численностью от 500 тысяч человек.