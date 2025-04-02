Роспотребнадзор сообщил о заболеваемости гепатитом А

С 2012 года заболеваемость гепатитом А в России упала в 1,73 раза, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Многолетняя динамика заболеваемости гепатита А в Российской Федерации характеризуется тенденцией к снижению», — следует из сообщения ведомства.

Сейчас в Чехии наблюдается подъем заболеваемости гепатитом А. С начала текущего года здесь зафиксировано 320 случаев заболевания - этот показатель превышает половину общего числа случаев, которые были зарегистрированы за весь 2024 год. Однако подъем заболеваемости в Чехии не должен повлиять на эпидемиологическую ситуацию в России.

«Риски завоза вируса из этой страны минимальны, в том числе благодаря ограничению туристических потоков и осуществляемым противоэпидемическим мерам как на границе, так и внутри территории Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре объяснили, что гепатит А является инфекционным заболеванием. Он поражает печень и проявляется желтушностью и симптомами интоксикации. Основной источник инфекции - человек. Инкубационный период может составить от 7 до 50 дней. Наибольшую опасность представляют больные с бессимптомными формами гепатита А - они встречаются чаще желтушных.

Ведомство также напомнило об основных мерах профилактики: соблюдение личной гигиены (в том числе тщательное мытье рук), употребление безопасной питьевой воды и продуктов питания и вакцинация против вирусного гепатита А.