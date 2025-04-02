В Европе 56 пациентов остались без донорских почек из-за ошибки в ПО

В Европе 56 пациентов упустили возможность трансплантации почки из-за ошибки в программном обеспечении, пишет NL Times.

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Серьезный сбой в работе системы Eurotransplant привел к тому, что 12 пациентов в Нидерландах не получили своевременного предложения о трансплантации почки. Европейская организация, отвечающая за распределение донорских органов в восьми странах, допустила программную ошибку, которая оставалась незамеченной с июля по октябрь 2024 года. Об этом стало известно только в конце января 2025 года, когда Голландский фонд трансплантации (NTS) сообщил о проблеме министру здравоохранения Флор Агема.

Расследование показало, что из-за технического сбоя 56 пациентов из семи стран не получили уведомлений о доступных донорских почках, хотя должны были находиться в приоритетном списке. Среди пострадавших оказались 12 граждан Нидерландов. Министр здравоохранения назвала этот инцидент «огромным позором» и подчеркнула, что все пациенты были лично уведомлены через своих лечащих врачей, прежде чем информация стала достоянием общественности.

Особую тревогу вызывает тот факт, что пострадавшая группа пациентов имела высокий уровень антител, что и без того значительно сокращало их шансы на успешную трансплантацию. По словам представителей NTS, двое из двенадцати пациентов в итоге получили донорские почки, однако для остальных ожидание подходящего органа может затянуться на неопределенный срок.

Представитель Голландского фонда почек Мариетт Краайвангер выразила глубокую озабоченность сложившейся ситуацией. Она отметила, что для пациентов, находящихся на диализе, каждый упущенный шанс на трансплантацию означает продолжение изнурительного лечения, которое лишь поддерживает жизненные функции, но не улучшает качество жизни.