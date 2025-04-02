В России могут появиться «тревожные кнопки» для пожилых людей

Пожилые россияне, живущие одиноко, смогут получить необычного помощника - умный браслет с GPS-трекером. Устройство поможет вызвать помощь, если пенсионеру станет плохо в пустой квартире. Оно сработает и в том случае, если пожилой человек не в состоянии позвонить по телефону. Такого рода сообщения опубликовали на днях многие региональные СМИ. Идея, конечно, благая. Но, как выяснила "РГ" - Неделя, речь пока идет только о локальных экспериментальных проектах.

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Ситуация знакома многим: бабушка или дедушка теряются в квартире, как в лабиринте. Каждый неверный шаг грозит падением и травмой. Переезжать из собственной квартиры в социальное учреждение, чтобы быть под постоянным присмотром, соглашаются не многие. Большинство хочет оставаться дома. Сиделка - доступна единицам, ее услуги стоят намного дороже максимальной пенсии.

В некоторых регионах пытаются решить проблему, организуя "дедские сады" - группы дневного пребывания для пожилых. Но и тут масса ограничений, касающихся физического и ментального состояния подопечных. Наконец, еще один перспективный вариант - использовать технологии, гаджеты, способные хотя бы отчасти взять на себя функции "няни".

Браслет напоминает часы. Но только вместо циферблата на нем - тревожная кнопка. Стоит ее активировать - и сигнал тут же улетает в службу спасения. Оператор увидит не только местоположение устройства, но и точный адрес человека, на которого оно зарегистрировано.

Подобные службы работают в разных странах. Например, в США для одиноких стариков есть особая "страховка": им выдают датчик-кулон, который реагирует на движение. В отличие от телефона, с ним можно даже под душ. Если человек упадет (а это одна из самых частых причин травм у стариков), датчик подает сигнал SOS и с пенсионером немедленно связывается сотрудник кол-центра и направляет помощь.

Централизованно такой услуги в нашей стране не предоставляют, пояснили нам в Соцфонде РФ. Но пилотные проекты за последние годы запускали в некоторых городах - Санкт-Петербурге, Калининграде, Белгороде. Помогают старикам и фонды, например по борьбе с болезнью Альцгеймера.

Есть ли такая возможность конкретно в вашем городе или регионе - лучше узнать в соцзащите и местных благотворительных фондах. А вот верить звонкам анонимных благодетелей не стоит - можно нарваться на мошенников.