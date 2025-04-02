Хирурги спасли мужчину с разрывом опухоли в почке

Раменские врачи спасли 43-летнего мужчину с разрывом опухоли в почке. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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«В Раменскую больницу поступил 43-летний мужчина в критическом состоянии с жалобами на сильную боль в поясничной области. Во время обследования у пациента врачи обнаружили обширную забрюшинную гематому объемом более 1,5 литров и кровоизлияние в опухоль почки больших размеров», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по срочным показаниям хирурги провели экстренную операцию.

«Диаметр образования составлял порядка 18 см, что превышает размер самого органа практически в два раза. Состояние угрожало жизни пациента, поэтому было принято решение выполнить нефрэктомию – удаление левой почки вместе с крупным новообразованием. Также в ходе операции мы устранили гематому и остановили кровотечение. Вторая почка у мужчины, по данным КТ, здоровая, поэтому пациент в ближайшее время сможет вернуться к привычному образу жизни», – приводятся в сообщении слова заведующего урологическим отделением Раменской больницы.

Так, благодаря слаженным действиям рентгеновского, хирургического и урологического отделений за два часа мультидисциплинарная команда смогла успешно провести сложную операцию. Для мужчины диагноз стал сюрпризом – о существовании опухоли он не знал. В настоящий момент пациент чувствует себя хорошо и находится в стационаре под наблюдением врачей.