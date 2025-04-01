Трехнедельный запор у британки оказался симптомом страшного диагноза

55-летняя культуристка из Великобритании Энн-Софи Байберг прервала отпуск из-за проблем с опорожнением кишечника, а вернувшись домой, узнала о страшном диагнозе. Историю спортсменки опубликовало издание Daily Mirror.

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Байберг утверждает, что перед длительным путешествием в Турцию чувствовала себя прекрасно. Однако на курорте у нее начались серьезные проблемы со здоровьем: в течение трех недель она не могла сходить в туалет, причем ей не помогали никакие доступные средства. Под конец этого периода она не могла ничего есть и только пила воду.

«Мы решили лететь домой, потому что что-то было действительно не так», — говорит Байберг.

Вернувшись домой, спортсменка отправилась в больницу и вскоре узнала диагноз: у нее нашли четвертую стадию рака толстой кишки.

«Опухоль была около 10 сантиметров, она уже проросла во влагалище», — вспоминает женщина.

Байберг рассказала, что лечение оказалось трудным даже для ее крепкого организма. По словам спортсменки, ей сделали операцию, удалили опухоль и часть толстой кишки, а также вывели стому. Поначалу она считала жизнь с калоприемником самым страшным испытанием, но оказалось, что это не так.

«Химиотерапия и облучение — это было действительно тяжело. Не сразу, но через несколько недель я не могла двигаться. Мой мир сузился. К июню я была прикована к постели, и все, что было ниже пояса болело. У меня было воспаление в мочевом пузыре, очень болезненное. Я принимала более 50 миллиграммов морфина три раза в день», — добавила спортсменка.

В скором времени культуристку ждет еще одна операция. Как она объяснила, радиация, полученная в ходе лучевой терапии, не только уничтожила опухоль, но и разрушила здоровые ткани.

«Они удалят стенку влагалища, соединенную с толстой кишкой, ампутируют анус, а затем создадут новую стенку влагалища, используя части моих ягодичных мышц», — рассказала Байберг.

Несмотря на трудное лечение и ограничения, оставшиеся после него, женщина не унывает. Она вернулась к тренировкам и даже участвует в соревнованиях.

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