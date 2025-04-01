Сотни пассажиров люксового круизного лайнера заразились одним вирусом

Сотни пассажиров люксового круизного лайнера Queen Mary 2 компании Cunard Line заразились одним вирусом во время плавания в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

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Уточняется, что судно покинуло Саутгемптон 8 марта и должно прибыть туда же 6 апреля. Однако за это время как минимум 224 человека, в том числе 17 членов экипажа, заразились норовирусом. Всего на борту было 2,5 тысячи пассажиров. Вспышка заболевания была замечена спустя 10 дней после начала плавания.

Заболевшие путешественники в основном страдают от диареи и рвоты — эти симптомы характерны для норовирусной инфекции. Вирус распространяется через зараженную пищу, воду, а также при контакте людей.

В большинстве своем пациенты идут на поправку через два-три дня после инфицирования. Однако есть случаи, когда симптомы держатся и по две недели.

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