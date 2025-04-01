Из легких россиянина достали колокольчик

Из легких жителя Екатеринбурга достали колокольчик. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

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По сведениям издания, россиянин носил в себе вещь с декабря прошлого года. Изделие с гравировкой «1975» застряло в бронхе и постоянно вызывало приступы удушья.

Мужчина терпел четыре месяца, а затем обратился к докторам. Хирурги подцепили колокольчик крючком и достали. Теперь пациент готовится к выписке.

До этого в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края двухлетняя девочка проглотила рекордное количество магнитов — врачи в российском городе извлекли из ее организма 60 шариков.

Еще раньше в Челябинске спасли полуторагодовалого ребенка, который проглотил батарейку.