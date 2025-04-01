Умер через три часа: мужчина лег спать, проигнорировав недомогание

Жизнь многодетного отца внезапно оборвалась из-за редкой формы менингита. Как стало известно, за несколько часов до этого британец столкнулся с казалось бы безобидным симптомом - болью в ухе. Недомогание он списал на простуду и отправился спать. До этого отец троих детей чувствовал себя нормально.

Как рассказала Mirror супруга 40-летнего Пита Хайнса, в какой-то момент стало понятно, что пора вызывать скорую. В больнице выяснили, что мужчина пострадал от смертельной бактериальной инфекции (менингококкового менингита), которая развивалась стремительно.

Недуг вызывает бактерия Neisseria meningitidis, поражая оболочки, покрывающие и защищающие головной и спинной мозг. Болезнь нередко осложняется сепсисом. Спасти отца троих детей не удалось.

Сообщается, что после смерти Пита его супруга Лу впала в тяжелую депрессию. Женщине не хватало сил, чтобы просто подняться с кровати.

"Дети подходили и разговаривали со мной, их рты двигались, но я не слышала ни слова и буквально не могла пошевелиться", - вспоминает женщина.

Пережить непростой период ей помогли друзья и родственники. Женщина смогла взять себя в руки и заняться восстановлением ментального здоровья. Сейчас она помогает другим людям пережить горечь утраты близких.