Полностью вы не восстановитесь: учёные выяснили, как рождение ребёнка влияет на здоровье

Ferra.ru

Оказывается, после родов организму женщины требуется больше года, чтобы восстановиться. Это гораздо больше, чем трёхмесячный «четвёртый триместр».

Стало известно, как роды влияют на здоровье женщины
© Ferra.ru

В рамках недавнего исследования биологи из Института науки Вейцмана и женской больницы Хелен Шнайдер в Израиле, Медицинской школы Йельского университета в США изучили, сколько времени нужно организму женщины, чтобы вернуться в норму после родов. Для этого они использовали данные более 300 000 родов в Израиле.

Эксперты выяснили, как меняются тела рожениц за 4,5 месяца до зачатия и через 1,5 года после родов. Были собраны результаты 76 различных типов тестов, измеряющих уровень холестерина, крови, иммунных клеток, воспаление, здоровье печени, почек и костей и многое другое у женщины, которые родили здоровых детей в период с 2003 по 2020 год.

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Обнаружилось, что только 47% показателей здоровья из результатов тестов стабилизировались в течение месяца после родов. Ещё 12% маркеров пришли в норму в период от 4 до 10 недель после родов, а оставшийся 41% - за более чем 10 недель. Самая длительная задержка была у маркера здоровья костей и печени: ему для восстановления нужно было более года (56 недель).

Стабилизация многих других маркеров заняла множество месяцев. К ним относились в том числе холестерин, фолиевая кислота, эритроциты, некоторые показатели гормонального и иммунного здоровья.

Вместе с тем некоторые показатели здоровья стабилизировались, но не вернулись к уровню до беременности даже через 1,5 года после родов. Это в том числе некоторые маркеры воспаления и здоровья крови.

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