В Югре детей начали осматривать роботы

В детских садах и школах Ханты-Мансийска после испытательного срока начинают "принимать на работу" первых... роботов. Цифровые помощники в белых халатах появились уже в 18 образовательных организациях, работающих с детьми.

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Доктора-роботы встречают в одном из садиков дошколят каждое утро. Они проводят экспресс-осмотр ребятишек, оценивая состояние здоровья.

«Часто случается, что после больничного ребенок с ослабленным иммунитетом, начиная ходить в садик, через пару дней опять заболевает. Робот снижает такую вероятность»‎, — объясняют педагоги.

Если цифровой врач замечает первые симптомы простуды - покраснение горла, насморк или повышение температуры, - рекомендует обратиться к врачу. Соответственно, больной ребенок уже не попадает в группу и не разносит вирус. Входной утренний контроль с использованием робота доказал эффективность еще на старте проекта, во время пандемии коронавируса, снизив заболеваемость детей в садиках. К тому же он разгрузил медработников. Цифровой помощник настолько "обучился", что на одну экспресс-оценку состояния здоровья у него уходит пять-шесть секунд.

«Доктор-робот также умеет измерять вес, пульс, осматривать полость рта, выявляя кариес»‎.

К внедрению инновационных технологий родители детишек отнеслись с пониманием. А малыши быстро полюбили электронных докторов. Например, в детсаду "Одуванчик" робот в белом халате появился недавно. Одна из мам уже оценила его работу:

«Робот нравится. Только запустили в действие, и он выявил ребенка с красным горлом. Медик отсадила его в сторонку и провела осмотр»‎.

Родительница рассказала, что цифровой осмотр необязателен. Она дала детсаду письменное согласие на ежедневный экспресс-скрининг здоровья ребенка. А чтобы помочь родителям воспитанников "общаться" с цифровым врачом, в соцсетях другого детсада, "Радуга", педагоги даже разместили видеоинструкцию, где объяснили, как нужно действовать, если доктор-робот не разрешил ребенку пройти в группу. Однако, признаются воспитатели, в большинстве случаев трудностей перевода при взаимодействии с роботом не возникает. Результат скрининга выводится на экран: "зеленый цвет" - ребенок здоров и может пройти в группу, "красный" - нужно обратиться к врачу.

Доктор-робот - отечественная разработка ИТ-компании из Ханты-Мансийска, резидента Технопарка высоких технологий. Основная цель цифрового помощника - выявить респираторные заболевания у детей. Но кроме этого, он умеет измерять вес, пульс, осматривать полость рта, выявляя кариес, вносить в систему информацию о поставленных ребенку прививках, больничных. Иными словами, формирует электронную историю болезни.